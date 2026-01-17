Habertürk
        Kırklareli'nde "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi

        Kırklareli'nde "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi

        Kırklareli'nde, Saadet Partisi İl Başkanlığınca "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:44
        Kırklareli'nde "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi
        Kırklareli'nde, Saadet Partisi İl Başkanlığınca "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi.


        Kırklareli Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Kırklareli'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.


        Çalıştayda kentin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin birçok başlığın ele alınacağını belirten Tekir, ortak akılla hareket etmenin önemine vurgu yaptı.


        Programda, Saadet Partisi Kırklareli İl Başkanı Mustafa Abdurrezzak da bir konuşma yaptı.


        Çalıştaya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

