Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde kuruyan Teke Deresi yağışlarla yeniden akmaya başladı

        Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Teke Deresi'nin debisi, son günlerde etkili olan yağışlarla yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde kuruyan Teke Deresi yağışlarla yeniden akmaya başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Teke Deresi'nin debisi, son günlerde etkili olan yağışlarla yükseldi.

        Kayalı köyü yakınlarından geçen dere, yazın aşırı kuraklık ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle tamamen kurumuştu. Bölgede son günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından derenin yeniden akmaya başladığı görüldü.

        Bölgede besicilik yapan bazı üreticiler, hayvanların su ihtiyacını Teke Deresi'nden karşılıyor.

        Köy sakinlerinden Cemal Yumurtacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin son üç yıldır yaz aylarında susuz kaldığını söyledi.

        Yaz mevsiminin çok kurak geçtiğini belirten Yumurtacı, son yağışlarla birlikte derenin yeniden canlandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı
        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı
        Kırklareli merkez ve Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Kırklareli merkez ve Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığında incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığında incelemede bulundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vali Turan jandarmadan brifing aldı
        Vali Turan jandarmadan brifing aldı