Kırklareli'nde kuruyan Teke Deresi yağışlarla yeniden akmaya başladı

Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Teke Deresi'nin debisi, son günlerde etkili olan yağışlarla yükseldi.



Kayalı köyü yakınlarından geçen dere, yazın aşırı kuraklık ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle tamamen kurumuştu. Bölgede son günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından derenin yeniden akmaya başladığı görüldü.



Bölgede besicilik yapan bazı üreticiler, hayvanların su ihtiyacını Teke Deresi'nden karşılıyor.



Köy sakinlerinden Cemal Yumurtacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin son üç yıldır yaz aylarında susuz kaldığını söyledi.



Yaz mevsiminin çok kurak geçtiğini belirten Yumurtacı, son yağışlarla birlikte derenin yeniden canlandığını ifade etti.

