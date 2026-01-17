Kırklareli'nde geçen yıl 197 gıda işletmesine 11 milyon 286 bin lira ceza uygulandı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik 10 bin 178 denetim gerçekleştirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimden tüketime kadar tüm aşamalarında denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, 49 personelin görev aldığı çalışmalarda geçen yıl toplam 10 bin 178 denetim yapıldı.
Gıda mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 197 işletmeye 11 milyon 286 bin 593 lira ceza uygulandı.
