Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde "Direnişten Dirilişe Kudüs" konferansı gerçekleştirildi

        Kırklareli'nde "Direnişten Dirilişe Kudüs" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:38 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde "Direnişten Dirilişe Kudüs" konferansı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde "Direnişten Dirilişe Kudüs" konferansı düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Filistinli şehitler için dua okunmasıyla başladı.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, programda yaptığı konuşmada, Kudüs'ün tarihi, dini ve kültürel anlamda önem taşıdığını belirtti.

        Müslümanlar için Mescid-i Aksa'nın manevi değerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Eviş, Kudüs'ün sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir dava ve ümmet bilinci olduğunu kaydetti.

        Konferansta Filistinli akademisyen Dr. Cemal Amr ve Mescid-i Aksa Müezzini Adil Kadmani konuşma yaptı.

        Programa Vali Uğur Turan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!

        Benzer Haberler

        Kırklareli genelinde don ve buzlanma uyarısı: 6 gün sürecek
        Kırklareli genelinde don ve buzlanma uyarısı: 6 gün sürecek
        'Kırklareli Dans Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
        'Kırklareli Dans Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
        Vali Uğur Turan'dan köy odaklı mesaj: "Her köy Kırklareli'nin vazgeçilmezid...
        Vali Uğur Turan'dan köy odaklı mesaj: "Her köy Kırklareli'nin vazgeçilmezid...
        Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi
        Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi
        Kırklareli'nde "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi
        Kırklareli'nde "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi
        Kırklareli'nde geçen yıl 197 gıda işletmesine 11 milyon 286 bin lira ceza u...
        Kırklareli'nde geçen yıl 197 gıda işletmesine 11 milyon 286 bin lira ceza u...