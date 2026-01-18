Kırklareli'nde "Direnişten Dirilişe Kudüs" konferansı gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Direnişten Dirilişe Kudüs" konferansı düzenlendi.



İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Filistinli şehitler için dua okunmasıyla başladı.



İl Müftüsü Yusuf Eviş, programda yaptığı konuşmada, Kudüs'ün tarihi, dini ve kültürel anlamda önem taşıdığını belirtti.



Müslümanlar için Mescid-i Aksa'nın manevi değerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Eviş, Kudüs'ün sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir dava ve ümmet bilinci olduğunu kaydetti.



Konferansta Filistinli akademisyen Dr. Cemal Amr ve Mescid-i Aksa Müezzini Adil Kadmani konuşma yaptı.



Programa Vali Uğur Turan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.







