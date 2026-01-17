Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi

        Kırklareli Belediyesi tarafından Dans Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Belediyesi tarafından Dans Festivali düzenlendi.

        Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna'dan dansçılar katıldı.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, insanın kalbinin attığı her yerde dans edilebileceğini söyledi.

        Kırklareli Belediyesi olarak sosyal ve kültürel projelere önem verdiklerini ifade eden Bulut, bu etkinliklerin her yaştan insanı bir araya getirdiğini belirtti.


        Festivale katılanlara teşekkür eden Bulut, bu tür faaliyetlerin artarak süreceğini kaydetti.


        Konuşmaların ardından dansçılar performanslarını sergiledi.

        Ardından Bulut, dansçılar ve vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi
        Kırklareli'nde "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi
        Kırklareli'nde geçen yıl 197 gıda işletmesine 11 milyon 286 bin lira ceza u...
        Kırklareli'nde geçen yıl 197 gıda işletmesine 11 milyon 286 bin lira ceza u...
        Otomobilin yoldan çıkıp ters döndüğü kaza kamerada; 1 yaralı
        Otomobilin yoldan çıkıp ters döndüğü kaza kamerada; 1 yaralı
        Kırklareli'nde kuruyan Teke Deresi yağışlarla yeniden akmaya başladı
        Kırklareli'nde kuruyan Teke Deresi yağışlarla yeniden akmaya başladı
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı
        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı