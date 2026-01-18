Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde soğuk hava deposu elektriğinin yüzde 80'ini güneşten sağlıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde elmaların muhafaza edildiği bir soğuk hava deposu işletmesi, kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) ile tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 80'ini güneşten karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde soğuk hava deposu elektriğinin yüzde 80'ini güneşten sağlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde elmaların muhafaza edildiği bir soğuk hava deposu işletmesi, kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) ile tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 80'ini güneşten karşılıyor.

        Babaeski ilçesine bağlı Kuzuçardağı köyünde faaliyet gösteren ve elmaların soğuk hava depolarında saklandığı tesis, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla yatırım yaptı.

        İşletme, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan hibe desteğiyle geçen yıl tesisin çatısına 348 panelden oluşan GES kurdu.

        Tesis, elektriğinin yaklaşık yüzde 80'ini güneşten sağlıyor.

        - "Bu yatırımı devlet desteği sayesinde gerçekleştirdik"

        İşletme Müdürü Şahin Solak, AA muhabirine, artan elektrik maliyetleri nedeniyle yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini söyledi.

        Sistemin kısa sürede faydasını gördüklerini belirten Solak, soğuk hava depolarının yüksek enerji tüketimi nedeniyle bu yatırımın önemli bir avantaj sağladığını ifade ederek, enerji giderlerinin azaldığını ve elektrik kesintilerinin önüne geçildiğini kaydetti.

        Elektrik ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini güneşten karşıladıklarını dile getiren Solak, "Devlet desteğinin yatırım yapma konusunda bize çok büyük faydası var. Bu yatırımı devlet desteği sayesinde gerçekleştirdik." dedi.

        Gelecek dönemde panel sayısını artırarak tesisin tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Solak, güneş enerjisinin hem çevreye hem de işletmeye önemli katkı sunduğunu sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Direnişten Dirilişe Kudüs" konferansı gerçekleştirildi
        Kırklareli'nde "Direnişten Dirilişe Kudüs" konferansı gerçekleştirildi
        Kırklareli genelinde don ve buzlanma uyarısı: 6 gün sürecek
        Kırklareli genelinde don ve buzlanma uyarısı: 6 gün sürecek
        'Kırklareli Dans Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
        'Kırklareli Dans Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
        Vali Uğur Turan'dan köy odaklı mesaj: "Her köy Kırklareli'nin vazgeçilmezid...
        Vali Uğur Turan'dan köy odaklı mesaj: "Her köy Kırklareli'nin vazgeçilmezid...
        Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi
        Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi