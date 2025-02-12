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        Bir yastıkta yarım asır geçiren çift sevgileriyle örnek oluyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde huzurevinde yaşayan yarım asrı geçen evlilikleriyle örnek çift olan 77 yaşındaki Asiye ile 82 yaşındaki Numan Metin, sevgileriyle örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:00
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        Bir yastıkta yarım asır geçiren çift sevgileriyle örnek oluyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde huzurevinde yaşayan yarım asrı geçen evlilikleriyle örnek çift olan 77 yaşındaki Asiye ile 82 yaşındaki Numan Metin, sevgileriyle örnek oluyor.

        Ankara'da 1968 yılında tanışan Metin çifti, 1971'de hayatlarını birleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığında memur olarak çalışan çift, 1983 yılında İzmir'e tayin oldu. Aynı yıl dünyaya gelen oğulları, mutluluklarını pekiştirdi. Büyükşehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen çift, 15 yıl önce Kırklareli'nin Demirköy ilçesine taşınarak sakin bir yaşam sürmeye başladı.

        Metin çifti yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 3 yıl önce huzurevine yerleşti.

        - Sevgi ve fedakarlıkla geçen yıllar

        Günlerini huzurevinde sohbet ederek, eski fotoğrafları inceleyerek ve bahçede vakit geçirerek değerlendiren çift, evliliklerinde sevgi, saygı ve fedakarlığın önemine vurgu yapıyor.

        Asiye Metin, AA muhabirine, mutlu bir evliliğin temelinin sabır ve fedakarlık olduğunu söyledi.

        Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını anlatan Asiye Metin, "Evlilik birazcık fedakarlık istiyor. Kadınlar isterse her şeyi başarabilir. Evde tüm sorumluluk bendeydi ama zaman nasıl geçti anlamadım. Günümüz gençleri en küçük sıkıntıda pes ediyor. Oysa biz 'dişi kuş yuvayı yapar' deriz. Evliliğin yükünü çoğunlukla kadınlar taşır." dedi.

        Numan Metin de eşine duyduğu sevgiyi hiç kaybetmediğini belirterek, "Ona duyduğum sevgi ilk günkü gibi. 54 yıl su gibi akıp geçti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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