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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

        Vali Turan, çalışmaları hakkında Talay'dan bilgi aldı.

        Belediyelerin çalışmalarını önemsediğini ifade eden Turan, gece gündüz demeden hizmet eden belediye başkanlarına teşekkür etti.

        Talay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Arabesk Şarkıları Konseri

        Kırklareli'nde Arabesk Şarkıları Konseri düzenlendi.

        Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda arabesk şarkılar seslendirildi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, programın ardından yaptığı konuşmada, şarkıları dinlerken eski anıların canlandığını söyledi.

        Güzel bir program olduğunu ifade eden Bulut, kültür ve sanat programlarının devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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