Denetimlerde ekipler, satışa sunulan balık türlerinin asgari avlanabilir boyda olup olmadığını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekiplerince yapılan denetimde, perakende satış yapan balıkçılar kontrol edildi.

Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu ile Çakıllı İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

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