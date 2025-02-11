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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları kapsamındaki okul ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları kapsamındaki okul ziyaretlerine devam ediyor.

        Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu ile Çakıllı İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan Akdemir, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        Akdemir, okul idarecilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        - Su ürünleri denetimi yapıldı.

        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekiplerince yapılan denetimde, perakende satış yapan balıkçılar kontrol edildi.

        Denetimlerde ekipler, satışa sunulan balık türlerinin asgari avlanabilir boyda olup olmadığını kontrol etti.

        Ekipler, balıkların soğuk hava depolarındaki muhafaza koşullarını da inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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