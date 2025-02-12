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        Lüleburgaz'da silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda yaralanması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:01
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        Lüleburgaz'da silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda yaralanması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Dr. Ferit Eczacıbaşı Caddesi'nde yürüyen S.D, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ayaklarından yaralandığı öğrenilen S.D, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Otobüs durağı arkasında saklanan şüphelinin, kendisine doğru gelen S.D'yi görüp silahla ateş ederek kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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