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        Kırklareli'nde "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı yapıldı

        Kırklareli'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:10
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        Kırklareli'nde "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı yapıldı
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        Kırklareli'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı yapıldı.

        Kırklareli Müftülüğünce Üsküp Belediyesi Kültür Evinde gerçekleştirilen konferansa, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile vatandaşlar katıldı.

        Cevetpaşa Mahallesi Cami Müezzin Kayyımı Recep Kandil'in Kur'an-ı Kerim tilaveti başlayan konferans öncesi Kemalpaşa Mahallesi Cami Gençlik ekibinin ilahi okudu.

        Müftü Eviş, konferansta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası'nın kutlu olmasını temenni etti.

        İmanın Allah ve resülüne teslimiyet olduğunu ifade eden Eviş, imanın Kur'an-ı Kerim yolunda Hz. Peygamberin tarif ettiği şekilde yaşanması gerektiğini belirtti.

        Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin davet ettiği yolun Sırat-ı Müstakim olduğunu vurgulayan Eviş, "Alemlere rahmet Peygamberimizin tarif ettiği bir hayatı hayatımıza hayat kılmak, sünneti ile boyanmak müminlere sırat-ı müstakimde olma şerefini ve sonunda ebedi saadeti kazandıracaktır. Özünde sözünde müstakim bir yolda olmak en büyük gayemiz olmalıdır." diye konuştu.

        Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap da konferansın Üsküp beldesinde yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılan herkese teşekkür etti.

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