Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesinde incelemede bulundu.

Ekici, okul binasını gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun'dan bilgi aldı.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.

Ekici, öğrencilerle de sohbet etti.

- Eğitimlerini aksatmayan öğrenciler Togg ile buluştu

Kırklareli Valiliği eğitimlerini aksatmayan öğrencileri Togg ile gezdirdi.

İl genelinde dezavantajlı öğrencilerin eğitim başarıları, okullarına olan ilginin artması ve devamsızlığın önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Vali Birol Ekici'nin talimatı ile Togg İmam Hatip Ortaokuluna gönderildi.

Okul bahçesinde yetkililer tarafından Togg öğrencilere tanıtıldı. Ardından öğrenciler bir süre araca bindi.

Eğitimlerini aksatmayan öğrenciler ise araç ile gezdirildi.

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