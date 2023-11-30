Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesinde incelemede bulundu.

        Ekici, okul binasını gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun'dan bilgi aldı.

        Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.

        Ekici, öğrencilerle de sohbet etti.

        - Eğitimlerini aksatmayan öğrenciler Togg ile buluştu

        Kırklareli Valiliği eğitimlerini aksatmayan öğrencileri Togg ile gezdirdi.

        İl genelinde dezavantajlı öğrencilerin eğitim başarıları, okullarına olan ilginin artması ve devamsızlığın önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda Vali Birol Ekici'nin talimatı ile Togg İmam Hatip Ortaokuluna gönderildi.

        Okul bahçesinde yetkililer tarafından Togg öğrencilere tanıtıldı. Ardından öğrenciler bir süre araca bindi.

        Eğitimlerini aksatmayan öğrenciler ise araç ile gezdirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar

        Benzer Haberler

        Trakya'dan geçen ay 284,9 milyon dolar dış satım yapıldı
        Trakya'dan geçen ay 284,9 milyon dolar dış satım yapıldı
        Kırklareli'nde kirlenme yüzünden rengi değişen Şeytandere'nin rengi normale...
        Kırklareli'nde kirlenme yüzünden rengi değişen Şeytandere'nin rengi normale...
        Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kirlenen Şeytandere'nin rengi değişti
        Kırklareli'nde kirlenen Şeytandere'nin rengi değişti
        Kırklareli'nde HİKMET Projesi açılışı töreni yapıldı
        Kırklareli'nde HİKMET Projesi açılışı töreni yapıldı