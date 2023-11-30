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        Kırklareli'nde kirlenme yüzünden rengi değişen Şeytandere'nin rengi normale döndü

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, kirlenmeye bağlı olduğu belirtilen Şeytandere'deki renk değişimi ve kötü koku, kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:38
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        Kırklareli'nde kirlenme yüzünden rengi değişen Şeytandere'nin rengi normale döndü
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, kirlenmeye bağlı olduğu belirtilen Şeytandere'deki renk değişimi ve kötü koku, kayboldu.

        Dün sağanak ile debisi artan derenin rengi griye bürünmüş, yüzeyinde köpük oluşması sonucu çevreye kötü kokular yayılmıştı.

        Bunun üzerine İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de dereden numune almıştı.

        Sabah saatlerinde derenin debisinin azaldığı, renginin normale döndüğü gözlendi. Dereden çevreye yayılan koku da ortadan kalktı.

        İl Jandarma Komutanlığı, İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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