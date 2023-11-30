Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet denetimlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23-25 Kasım tarihlerinde 397 motosiklet sürücüsünü denetledi.

Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 48 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimlerde, 16 araç da trafikten men edildi.

- Okul servisleri denetlendi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul servislerini denetledi.

İl genelinde gerçekleştirilen denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

Denetimlerde öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak araca biniş ve iniş konularında bilgi verildi.

Ekipler ayrıca okul çevrelerinde de denetim gerçekleştirdi.

- "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

Ekipler 9-21 Kasım tarihlerinde 30 faaliyet düzenledi.

Faaliyetlerde 1047 kişiye proje hakkında bilgi verildi.

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