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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:16 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:16
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet denetimlerini sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23-25 Kasım tarihlerinde 397 motosiklet sürücüsünü denetledi.

        Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 48 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimlerde, 16 araç da trafikten men edildi.

        - Okul servisleri denetlendi

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul servislerini denetledi.

        İl genelinde gerçekleştirilen denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

        Denetimlerde öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak araca biniş ve iniş konularında bilgi verildi.

        Ekipler ayrıca okul çevrelerinde de denetim gerçekleştirdi.

        - "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        Ekipler 9-21 Kasım tarihlerinde 30 faaliyet düzenledi.

        Faaliyetlerde 1047 kişiye proje hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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