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        Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı

        ÖZGÜN TİRAN - Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su seviyeleri azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajın doluluk oranları son yağışlarla artmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:20
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        Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı
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        ÖZGÜN TİRAN - Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su seviyeleri azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajın doluluk oranları son yağışlarla artmaya başladı.

        DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, son yağışlar 3 ilde DSİ sorumluluğundaki barajlara katkı sağladı.

        Barajlardaki ortalama doluluk oranı 15 günde yüzde 2 arttı. Buna göre son yağışlarla barajlara 22 milyon 953 bin metreküp su geldi.

        Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, yağışlarla 406 milyon 25 bin metreküp olarak ölçüldü.

        Bu barajlarda 13 Kasım'da 383 milyon 72 bin metreküp su bulunuyordu.

        Geçen yıl kasım ayında ise 14 barajdaki su miktarı 524 milyon 194 bin metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

        Edirne'de 13 Kasım'da 176 milyon 29 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, 28 Kasım'da 189 milyon 992 bin metreküpe yükseldi.

        Kırklareli'nde 4 barajdaki toplam su miktarı aynı dönemde 84 milyon 135 bin metreküpten 89 milyon 256 bin metreküpe ulaştı.

        Tekirdağ'da da 4 barajdaki su miktarı yine aynı dönemde 122 milyon 908 bin metreküpten 126 milyon 777 bin metreküpe çıktı.

        Trakya'daki 14 barajda 13 Kasım'da yüzde 34 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı 28 Kasım'da yüzde 36 olarak kayıtlara geçti.

        Barajların 13 Kasım-28 Kasım 2023 doluluk oranları şu şekilde:

        Rezervuar adı İL 13.11.2023 Hacim (milyon m3) 13.11.2023 Doluluk Oranı % 28.11.2023 Hacim (milyon m3) 28.11.2023 Doluluk Oranı %
        Süloğlu Edirne 19,104 42 19,622 43
        Altınyazı Edirne 3,446 9 4,833 13
        Hamzadere Edirne 114,516 55 121,578 59
        Kadıköy Edirne 2,163 4 3,069 5
        Sultanköy Edirne 12,003 44 13,122 49
        Y.Karpuzlu Edirne 24,797 56 27,768 63
        Armağan Kırklareli 28,070 54 29,210 56
        Çayırdere Kırklareli 14,142 50 14,927 53
        Kayalıköy Kırklareli 19,657 13 21,295 14
        Kırklareli Kırklareli 22,266 20 23,824 21
        Çokal Tekirdağ 116,614 57 117,778 58
        Karaidemir Tekirdağ 4,215 4 6,889 6
        Naipköy Tekirdağ 1,834 8 1,847 9
        Türkmenli Tekirdağ 0,245 2 0,263 2
        TOPLAM 383,072 34 406,025 36

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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