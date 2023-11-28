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        Tekirdağ'da otomobil çalan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı

        Tekirdağ'da otomobil çalan şüpheli Kırklareli'nde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:10
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        Tekirdağ'da otomobil çalan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı
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        Tekirdağ'da otomobil çalan şüpheli Kırklareli'nde gözaltına alındı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli H.O.S'nin Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çaldığı otomobille Kırklareli'ne geleceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler yaptığı çalışmada şüpheliyi kent merkezinde yakaladı, otomobil sahibine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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