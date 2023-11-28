Tekirdağ'da otomobil çalan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı

Tekirdağ'da otomobil çalan şüpheli Kırklareli'nde gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli H.O.S'nin Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çaldığı otomobille Kırklareli'ne geleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptığı çalışmada şüpheliyi kent merkezinde yakaladı, otomobil sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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