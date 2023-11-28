Kırklareli'nde 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hakkında 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık ve birden fazla kişi ile konutta silahlı yağma suçlarından toplam 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.C'nin Müsellim köyünde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda T.C'yi yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.