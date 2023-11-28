Kırklareli'nde 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hakkında 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hakkında 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık ve birden fazla kişi ile konutta silahlı yağma suçlarından toplam 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.C'nin Müsellim köyünde olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonda T.C'yi yakaladı.
Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.