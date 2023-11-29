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        Kırklareli'nde karaca avlayan kişiye 17 bin 77 lira ceza uygulandı

        Kırklareli'nde koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan karacayı avlayan kişiye 17 bin 77 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 08:59 Güncelleme: 29.11.2023 - 08:59
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        Kırklareli'nde karaca avlayan kişiye 17 bin 77 lira ceza uygulandı
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        Kırklareli'nde koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan karacayı avlayan kişiye 17 bin 77 lira ceza verildi.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Kofçaz ilçesinde karaca avlayan kişiyi tespit etti.

        Bu kişiye 17 bin 77 lira ceza uygulandı.

        Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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