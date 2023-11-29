Kırklareli'nde karaca avlayan kişiye 17 bin 77 lira ceza uygulandı Kırklareli'nde koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan karacayı avlayan kişiye 17 bin 77 lira ceza verildi.

Kırklareli'nde koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan karacayı avlayan kişiye 17 bin 77 lira ceza verildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Kofçaz ilçesinde karaca avlayan kişiyi tespit etti.

Bu kişiye 17 bin 77 lira ceza uygulandı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.