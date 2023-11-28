Kırklareli'nde yapı denetçileri bilgilendirildi

Kırklareli'nde yapı denetçileri beton numunesi alma yöntemleri konusunda bilgilendirildi.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen programda, beton dayanıklılık ölçümünde karot ile numune alma sisteminin yaygın olarak kullanıldığını söyledi.

Karotun tahribatlı ancak iyi bir test yöntemi olduğunu belirten Kılınç, karot ile alınan numunede sadece betonun basınç dayanımının ölçülebildiğini ifade etti.

Karot yönteminin dışında tahribatsız test araçlarının da olduğunu dile getiren Kılınç, "Karot ile alınan numunede sadece betonun basınç dayanımını ölçebiliriz. Kalite kontrol denetimi oldukça önemli. Basınç dayanımını öğrenebilecek birçok tahribatsız test yöntemi de mevcuttur. Tahribatsız deney yöntemleri yapının taşıyıcı sistemine zarar vermeden yapıda kullanılan betonun kalitesini, dayanımını ve benzer düzeylerini öğrenebilmek için kullanılıyor. Tahribatsız test yöntemi ile daha kısa sürede sonuç alabiliyoruz." diye konuştu.