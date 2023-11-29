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        Kırklareli'nde HİKMET Projesi açılışı töreni yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğrenimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Hayat, İlim, Kültür, Medeniyet, Eğitim, Teknoloji (HİKMET) projesinin açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:36
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        Kırklareli'nde HİKMET Projesi açılışı töreni yapıldı
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        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğrenimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Hayat, İlim, Kültür, Medeniyet, Eğitim, Teknoloji (HİKMET) projesinin açılış töreni yapıldı.

        Törende, 23 pilot lise arasında yer alan Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesince yürütülecek projenin tanıtımı yapılarak, faaliyete geçirilecek etkinlikler anlatıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun Rektörlük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, imam hatip liselerinin din eğitimi veren resmi eğitim kurumları olarak 1924-1925 eğitim öğretim döneminde faaliyete başladığını anımsattı.

        İmam hatip liselerinde bugüne kadar ülkeye mal olmuş birçok değerli isimlerin yetiştiğini hatırlatan Özefsun, öğrencilerin temel İslam bilimleriyle beraber, fen ve sosyal bilimler, uluslararası imam hatip, yabancı dil, musiki, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, çocuk gelişimi, teknoloji eğitimleri gördüğünü kaydetti.

        Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesinin de son derece başarılı bir okul olduğunu ifade eden Özefsun, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğrenimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan HİKMET Projesi'nde pilot iller arasında yer aldığını söyledi.

        Porje kapsamında öğrencilerin yüksek öğretim kurumları ile işbirliği içerisinde çalışarak projeler hazırlayacağını dile getiren Özefsun, "Öğrencilerimizin Türkiye 100 yılı vizyonu perspektifinde yetişmelerini, gelişmelerini ve kariyer planlamalarını yapmalarını sağlayacaktır. Bu seçkin projeyi yürütmek üzere seçilen 23 pilot okulun içerisinde Kırklareli Anadolu İmam Hatip lisesi de yer almaktadır. Bundan son derece memnuniyet duyuyoruz. Açılımı Hayat, İlim, Kültür, Medeniyet, Eğitim, Teknoloji olan HİKMET Projesi ile Anadolu İmam hatip liselerinin yüksek öğretim kurumları ile işbirliği içerisinde olması, üniversite bölümlerine yönelik öğrencilerin farkındalıklarının arttırılması, akademisyenler ile sistemli ve planlı çalışmalar yürütmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi böylelikle 21. yüz yılın kazanmış bireyleri olarak üniversiteye hazır hale gelmeleri amaçlanmaktadır." diye konuştu.

        Öğrenciler, projeye dahil ettikleri "Hızır" adını vererek ürettikleri elektrikli otomobilin tanıtımını gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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