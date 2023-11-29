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        Kırklareli'nde "olası Marmara depremi"ne yönelik tatbikatı yapıldı

        Kırklareli'nde olası Marmara depremi için tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:33
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        Kırklareli'nde "olası Marmara depremi"ne yönelik tatbikatı yapıldı
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        Kırklareli'nde olası Marmara depremi için tatbikat gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

        Tatbikatta senaryo gereği Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kent merkezi, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde bazı binalar yıkıldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yıkılan binaların bulunduğu bölgelere ekipler sevk edildi.

        Ekipler tarafından enkazlardan çıkarılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde de acil müdahale çadırı kuruldu. Burada hastalara ilk müdahaleleri yapıldı.

        Tatbikatı Kırklareli Valisi Birol Ekici ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de çevrim içi video konferans yöntemiyle takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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