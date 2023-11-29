Kırklareli'nde "olası Marmara depremi"ne yönelik tatbikatı yapıldı
Kırklareli'nde olası Marmara depremi için tatbikat gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde olası Marmara depremi için tatbikat gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri görev aldı.
Tatbikatta senaryo gereği Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kent merkezi, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde bazı binalar yıkıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yıkılan binaların bulunduğu bölgelere ekipler sevk edildi.
Ekipler tarafından enkazlardan çıkarılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde de acil müdahale çadırı kuruldu. Burada hastalara ilk müdahaleleri yapıldı.
Tatbikatı Kırklareli Valisi Birol Ekici ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de çevrim içi video konferans yöntemiyle takip etti.
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