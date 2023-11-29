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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, kreş ve gündüz bakımevindeki çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, kreş ve gündüz bakımevindeki çocuklarla bir araya geldi.

        Çocuklarla bir süre sohbet eden Gerenli, tesisler müdürü Şeniz Gedemen ve kreş sorumlusu Duygu Demirel'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Gerenli, kreş ve gündüz bakımevini çalışan annelerin çocuklarının okul öncesi eğitimle tanışmalarını sağlamak amacıyla kurduklarını belirtti.

        Kreş ve gündüz bakımevini sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiklerini anımsatan Gerenli, özellikle çalışan anneleri rahatlatan kreşte çocukların yarınlara daha iyi hazırlandığını belirtti.

        142 öğrenci kapasitesine sahip kreş ve gündüz bakımevinde 7 öğretmen, 2 yardımcı öğretmen, 1 grama öğretmeni görev yaptığını kaydetti.

        - Trakya Ligi Çorlu Karate Şampiyonası

        Lüleburgaz Şamiloğlu Spor Kulübü, Trakya Ligi Çorlu Karate Şampiyonası'nda 45 madalya elde etti.

        Kulüp Başkanı Ferruh Perdar, şampiyonaya 5 ilden 15 kulüp ve 545 sporcunun katıldığını anımsattı.

        Takımlar arasında kulüp olarak 15 birincilik, 11 ikincilik ve 19 üçüncülük madalyası kazandıklarını ifade eden Perdar, şampiyonada derece yapan sporcuları tebrik etti.

        - Konservatuvarda eğitimler sürüyor

        Lüleburgaz Belediyesi konservatuvarında 13 farklı branşta eğitimler devam ediyor.

        Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisindeki konservatuvarda yaşları 7 ila 18 arasında değişen çocuk ve gençlere klarnet, keman, yan flüt, trompet, viyolonsel, çello, trombon, kontrbas, saksafon, tuba, piyano, viyola, vurmalı çalgılar ve temel müzik eğitimi veriliyor.

        Konservatuvar Genel Sanat Yönetmeni Utku Çorbacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin sanatçılarını ve müzisyenlerini yetiştirdiklerini belirtti.

        Ekim ayında yapılan sınav ile öğrencileri kabul ettiklerini ifade eden Çorbacı, her hafta sonu 12 farklı bireysel enstrüman dalında atölyelere katılım sağladıklarını kaydetti.

        Çorbacı, konservatuvarda eğitim gören öğrencilerin, 30 Aralık 2023 tarihinde konser vereceklerini söyledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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