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        Kırklareli'nde kirlenen Şeytandere'nin rengi değişti

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kirlendiği için çevreye kötü koku yayan Şeytandere'nin rengi değişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 20:52 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:59
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        Kırklareli'nde kirlenen Şeytandere'nin rengi değişti
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kirlendiği için çevreye kötü koku yayan Şeytandere'nin rengi değişti.

        Şeytandere'den kötü koku yayıldığını ve gri renkle aktığını fark eden vatandaşlar durumu İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler köpüklerinde oluştuğu dereden numune aldı.

        İlçe sakinlerinden Mehmet Alpüren, AA muhabirine, derenin zaman zaman renginin değiştiğini söyledi.

        Koku nedeniyle tedirgin olduklarını ifade eden Alpüren, "Derenin debisinin yükselmesiyle kötü kokular yayılmaya başladı, ardından derenin rengi değişerek köpükler oluştu. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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