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        Trakya'dan geçen ay 284,9 milyon dolar dış satım yapıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan ekim ayında 284,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:50
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        Trakya'dan geçen ay 284,9 milyon dolar dış satım yapıldı
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan ekim ayında 284,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ülke genelinde ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalat da yüzde 0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Buna göre ekim ayında Tekirdağ'dan 241,3, Kırklareli'nden 34,7, Edirne'den ise 8,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

        Yine aynı ayda ithalat ise Tekirdağ'da 230,4, Kırklareli'nde 16,2, Edirne'de de 6,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Gerçekleştirdiği dış satım ile ülke genelinde ihracat sıralamasında Tekirdağ 13'üncü, Kırklareli 34'üncü, Edirne ise 58'inci sırada yer aldı.

        Verilere göre, ekim ayında Tekirdağ'dan en çok ihracat yüzde 14,9 ile 35 milyon 832 bin 249 dolar ile Almanya'ya, Kırklareli'nden yüzde 19,4 ile 6 milyon 727 bin 523 dolar ile Venezuella'ya, Edirne'den de yüzde 14,8 ile 1 milyon 321 bin 727 dolar ile Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

        Söz konusu üç il tarafından en çok ithalat ise Tekirdağ ve Edirne Çin'den, Kırklareli ise Rusya'dan yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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