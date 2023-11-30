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        Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:48
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        Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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