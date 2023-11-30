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        Kırklareli'nde motosikletle "insan kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen sanığın yargılamasına başlandı

        Kırklareli'nde motosiklet ile "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:15 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:15
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        Kırklareli'nde motosikletle "insan kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen sanığın yargılamasına başlandı
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        Kırklareli'nde motosiklet ile "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.E ile avukatı katıldı.

        Duruşma, kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

        Sanık E.E, savunmasında işlediği suçtan dolayı pişman olduğunu belirtti.

        Edirne'ye bağlı Ömeroba köyünde yaşadığını, köyde düzensiz göçmenleri görmesi üzerine yanlarına gittiğini ifade eden E.E, o bölgede yaklaşık 20 yetişkin, 5 çocuk gördüğünü söyledi.

        İçlerinden ikisinin Kırklareli'ne gitmek istemesi üzerine yardımcı olabileceğini söylediğini anlatan E.E, "Ben de tek tek götürebileceğimi söyledim. Göçmenler bana paralarının olduğunu, yakıt parasını vereceğini söyledi. Bende aralarından birini motosiklete alarak köy yollarından Kırklareli'ne geldim. Kofçaz yolunda da yakalandım. Yakalanmasaydım dönüp diğer göçmeni de alacaktım. Yaptığımın suç olduğunu biliyordum, pişmanım." dedi.

        E.E, beraatını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık E.E'nin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        Sanık E.E'nin tahliyesine karar verildi.

        - İddianameden

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 3 Eylül 2023'te düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan motosikletteki sürücü E.E. ile düzensiz göçmen kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

        Düzensiz göçmen polisteki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiş, E.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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