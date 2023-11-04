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        Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu

        Kırklareli'nde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:51 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:16
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        Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu
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        Kırklareli'nde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda su birikintileri nedeniyle yayalar kaldırım ve yollarda yürümekte zorluk yaşadı.

        Kentte sağanak nedeniyle trafik de olumsuz etkilenirken, araçlar ilerlemekte güçlükle çekti.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.

        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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