Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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