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        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

        Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:08
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        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
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        Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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