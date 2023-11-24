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        Kırklareli'nde çalıştığı kooperatifi zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çiftçilerden haksız kazanç elde ederek, çalıştığı kooperatifi 1,3 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:55
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        Kırklareli'nde çalıştığı kooperatifi zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çiftçilerden haksız kazanç elde ederek, çalıştığı kooperatifi 1,3 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "görevi kötüye kullanma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "nitelikli zimmet" suçlarından 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık G.G. katılmadı.

        Duruşma, kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

        Müşteki sayısının çok olması nedeniyle duruşma salonunun önü paravan ile kapatılarak tüm müştekilerin duruşmaya katılması sağlandı.

        Müşteki A.T, ifadesinde kooperatif tarafından dolandırıldığını ileri sürdü.

        Kooperatiften talep ettiği gübrelerin hem istediği miktarda hem de istediği markada teslim edilmediğini iddia eden A.T, alım işlemleri sırasında bilgisi olmadan 2 adet toplamda 89 bin 618 lira 56 kuruş değerinde senet imzalatıldığını bildirdi.

        İmzaları attığı sırada sanığın belli etmeden tutarların yazılı olduğu bölümü başka bir kağıt ile kapattığını öne süren A.T, "Güvendiğim için imzaladığım iki senedin tutar yazılan bölümüne bakmadım. Sonrasında da mağdur edildim, dolandırıldım." dedi.

        Müşteki R.B. de talepte bulunduğu gübre ve yem ürünlerinin tamamını teslim alamadığını öne sürdü.

        Şikayetçi olduğunu dile getiren R.B, "Böyle bir durumla karşılaşacağım aklıma gelmezdi. Bu konuyu avukata danıştım ve imzaladığım senetleri ödemem gerektiğini, ödemediğim takdirde banka tarafından işlem başlatılabileceğini söylemesi üzerine tüm tutarı malları teslim almadığım halde ödedim. Şikayetçiyim ve zararımın karşılanmasını talep ederim." şeklinde savunmada bulundu.

        Diğer 104 müşteki de savunmalarında benzer ifadelerle sanıktan şikayetçi oldu.

        Müşteki avukatlarının da savunmalarının ardından duruşma ertelendi.

        - İddianameden

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde 2022 yılında bazı çiftçilerin, satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında, kooperatifin satış mağazası görevlisi G.G. tarafından usulsüz şekilde kooperatife borçlandırıldığı iddiası üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca G.G. hakkında işlem başlatılmış, sanığın 1 milyon 305 bin 188 lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.

        Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, daha sonra ara tutukluluk değerlendirme sonucu adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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