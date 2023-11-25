Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz Belediyesi 2024 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 450 milyon lira olarak belirlendi.

Lüleburgaz Belediyesi 2024 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 450 milyon lira olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen olağan üstü belediye meclis toplantısında 2024 yılı tahmini gelir ve gidere ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, plan ve bütçe komisyonu raporu okundu. Komisyonca 2024 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 450 milyon lira ön görüldüğü yönünde görüş bildirildi.

Tahmini bütçe, oy çokluğu ile kabul edildi.

- 100 tenisçi, 100. yıl için yarıştı

Lüleburgaz'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

Lüleburgaz Tenis Akademisi Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvada 100 tenisçi mücadele etti.

2 grup halinde gerçekleştirilen turnuvada, A grubunda Ahmet Kaplan-Ceylin Yıldız, B grubunda ise İrem Şahin ile Nilgün Çetin birinci oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.