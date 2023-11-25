Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisin kovalamacası sonucu durdurulan 4 araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Demirköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, peş peşe hareket halindeki 4 aracı durdurmak istedi.

Sürücüler, "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Kovalamaca sonucu durdurulan, biri minibüs 4 araçta yapılan aramada, 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.