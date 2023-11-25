Kırklareli'nde Kızılay Kütüphane ve Atölyesi açıldı Kırklareli'nde Kızılay Kütüphane ve Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Kırklareli'nde Kızılay Kütüphane ve Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Türk Kızılay İl Merkezi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Kızılay Şenlendirme Projeleri kapsamında, Kredi Yurtlar Kurumu Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda Kızılay Kütüphane ve Atölyesi kuruldu.

Yaklaşık 120 metrekare alana sahip kütüphanede 1290 kitap, oturma grupları, yazı tahtası ve projeksiyon bulunuyor.

Vali Birol Ekici, konuşmasında, Kızılay Kütüphane ve Atölyesinin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Üniversite öğrencilerinin kütüphaneden en iyi şekilde yararlanacağına inandığını dile getiren Ekici, öğrencilerin bu alanda daha etkin çalışmalar yapabileceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Volkan Göç ile üniversite öğrencileri katıldı.