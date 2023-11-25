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        Kırklareli'nde Kızılay Kütüphane ve Atölyesi açıldı

        Kırklareli'nde Kızılay Kütüphane ve Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:25
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        Kırklareli'nde Kızılay Kütüphane ve Atölyesi açıldı
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        Kırklareli'nde Kızılay Kütüphane ve Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

        Türk Kızılay İl Merkezi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Kızılay Şenlendirme Projeleri kapsamında, Kredi Yurtlar Kurumu Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda Kızılay Kütüphane ve Atölyesi kuruldu.

        Yaklaşık 120 metrekare alana sahip kütüphanede 1290 kitap, oturma grupları, yazı tahtası ve projeksiyon bulunuyor.

        Vali Birol Ekici, konuşmasında, Kızılay Kütüphane ve Atölyesinin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

        Üniversite öğrencilerinin kütüphaneden en iyi şekilde yararlanacağına inandığını dile getiren Ekici, öğrencilerin bu alanda daha etkin çalışmalar yapabileceğini kaydetti.

        Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Volkan Göç ile üniversite öğrencileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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