Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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