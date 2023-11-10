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        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:57
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        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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