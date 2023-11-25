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        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

        Kırklareli Barosu "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:49
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        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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        Kırklareli Barosu "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kırklareli Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Ilgaz Lale Kocakundakçı, adliye önünde gerçekleştirilen açıklamada, dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin her geçen gün daha da arttığını belirtti.

        Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde kadınların adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesi verdiğini ifade eden Kocakundakçı, kadınların bedeni, kimliği ve emeği üzerindeki baskıların yoğunlaştığını kaydetti.

        Şiddetle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini bildiren Kocakundakçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "25 Kasım kadınların yaşam haklarının ve özgürlüklerinin güvence altında olmadığı, ayrımcılığı ve şiddetin yaygınlaştırıldığı, hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda eşitliğin olmadığının hatırlandığı gündür. 25 kasım aslında tıpkı diğer günler gibi kadınların yalnızca kadın olmaları sebebiyle uğradıkları haksızlıklar gerçeğiyle yüzleşme günüdür. Dünya ekonomik formunun 2023 küresel cinsiyet uçurumu raporuna göre Türkiye cinsiyet eşitliği sıralamasında bir önceki yıla oranla gerileme yaşamış, 146 ülkenin bulunduğu listede 129. sırada yer almaktadır. Bu uçurumun içerisinde kadınlar afetlerle, savaşlarla, salgın hastalıklarla, erkek egemen zihniyetin birer birer haklarını tırpanlamaya çalışmasıyla özgür, eşit ve adil bir yaşam uğruna mücadele etmektedir.

        2023 yılında sanatın, teknolojinin, tıbbın gelişmelerini konuşuyor olmamız gerekirken, halen devam eden savaşlar, işgaller ve ambargolar nedeniyle yaşanan vahşete tanıklık ediyoruz. Savaştan kaçmaya çalışan binlerce kadın ve çocuk insan onuru ile bağdaşmayacak yaşam koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. devletlerin ve iktidarların siyasi hırsları ve mülkiyet iddiaları yine kadınlar ve çocukların yaşam hakkının önüne geçiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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