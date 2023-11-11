Kırklareli'nde dezavantajlı gençlere keman kursu verildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından dezavantajlı gençlere yönelik keman kursu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan gençlere yönelik "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında Halk Eğitimi Merkezinde keman kursu açıldı.

15 gencin katıldığı kursu başarıyla tamamlayanlara belge verilerek, keman hediye edildi.