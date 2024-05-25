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        Kırklareli'nde Türk ve Yunan fotoğrafçıların sergisi açıldı

        Kırklareli'nde Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Türk ve Yunan fotoğrafçıların hazırladığı "Bir Balkan Hikayesi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:32
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        Kırklareli'nde Türk ve Yunan fotoğrafçıların sergisi açıldı
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        Kırklareli'nde Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Türk ve Yunan fotoğrafçıların hazırladığı "Bir Balkan Hikayesi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Tarihi gar binasında açılan sergide, fotoğraf sanatçıları Erhan Baycan ile Yunan Zisis Fyllaridis tarafından Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'da çekilen fotoğraflar sergilendi.

        Sergide ülkelerin tarihi ve kültürel değerlerini anlatan 20 fotoğraf yer aldı.

        Baycan, AA muhabirine, sergide yer alan fotoğrafların görülmeye değer olduğunu söyledi.

        Balkan ülkelerinin doğasını, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla sergiyi açtıklarını ifade eden Baycan, sergiyi gezenlerden güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti.

        Çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü anlatan Baycan, "Sergimizi açmak amacıyla Balkan ülkelerini gezdik. Bu ülkelerde çektiğimiz fotoğraflarla sergimizi ziyaret edenlere Balkan ruhunu yaşatıyoruz." dedi.

        Fyllaridis ise Kırklareli'nde sergi açmaktan büyük bir keyif aldığını ifade etti.

        Sergi hafta sonu gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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