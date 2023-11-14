Kırklareli'nde trafoda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocahıdır Mahallesi Şahver Sokak'taki trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.