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        Kırklareli'nde trafoda çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:48
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        Kırklareli'nde trafoda çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kocahıdır Mahallesi Şahver Sokak'taki trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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