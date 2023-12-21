GÜNCELLEME - Kırklareli'nde nehre devrilen araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Ergene Nehri'ne devrilen araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Ergene Nehri'ne devrilen araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Büyükmandıra beldesi ile Katranca köyü arasında seyir halindeki hafif ticari araç nehre düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin de katıldığı kurtarma çalışmasında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

İş makinesi yardımı ile nehirden çıkarılan araçta sıkışan Suriye uyruklu Ali Kaıkeh (46) de ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset Babaeski Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılan Büyükmandıra beldesi ile Katranca köyü arasındaki yol ekiplerinin çalışmalarının ardından açıldı.