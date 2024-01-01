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        Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 08:34 Güncelleme: 01.01.2024 - 08:52
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        Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı.

        Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

        Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, AA muhabirine, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.

        Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.

        Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli." diye konuştu.

        Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

        Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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