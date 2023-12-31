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        Lüleburgaz'da traktörle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Lüleburgaz'da traktörle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:00
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        Lüleburgaz'da traktörle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Lüleburgaz'da traktörle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        M.E. yönetimindeki 59 NC 790 plakalı traktör, Sakızköy yolunda S.A. idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan bisiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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