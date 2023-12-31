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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde sahipsiz hayvanlar geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:26
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde sahipsiz hayvanlar geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatı devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Merkez inşaatının hızla devam ettiğini ifade eden Özalp, tefrişatın tamamlandığını belirtti.

        Özalp, merkezin 5 bin metrekare alana inşa edildiğini, proje ile sahipsiz hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayacaklarını ifade etti.

        - Yaya geçitleri yenileniyor

        Vize Belediyesi yaya geçitlerini yeniliyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, ilçedeki yaya geçitlerinde çizgi yenileme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

        Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Özalp, ekiplerin okul önlerindeki geçitler başta olmak üzere tüm geçitleri yenileyeceğini ifade etti.

        - Bordürler boyandı

        Demirköy'de bordür boyama çalışması yapıldı.

        Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İğneada Caddesi'nde boyama çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Recep Gün de çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

        Gün, ilçeyi daha da güzelleştirmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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