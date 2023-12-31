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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediyesince Eskişehir gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 13:14 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:14
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediyesince Eskişehir gezisi düzenlendi.

        Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik gerçekleştirilen gezide, Eskişehir'in tarihi ve turistik mekanları ziyaret edildi.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, kültür gezilerinin devam ettiğini belirtti.

        Eskişehir'in tarihi açıdan büyük önem taşıyan iller arasında yer aldığını ifade eden Talay, geziye katılan vatandaşlara teşekkür etti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinin Yeni Mahallesi ile Kofçaz ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 2 Ocak Salı bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

        - Vatandaşlar sabah namazında buluştu

        Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlar namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Pınarhisar 100. Yıl Beşyol Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

        Etkinliği düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Eviş, "Kur'an-ı Kerim'in beyanı ile şahitli namaz olan sabah namazını cemaatle idrak ediyor olmak Allah'ın büyük bir lütfudur. Bunun bilincinde olarak sabırla namaza devam etmek, kulluk şuurunun ve ümmet olma bilincinin canlı kalmasına ve dünya ahiret dengesinin kurulmasına büyük katkı sunacaktır. Yılın son günlerinde bu anlamlı buluşmayı gerçekleştiren cami cemaatimize gönülden teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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