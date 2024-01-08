Kırklareli'nde taşkının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı Kırklareli'nde şiddetli yağışın ardından su basan çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar tespitine başlandı.

Kırklareli'nde şiddetli yağışın ardından su basan çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar tespitine başlandı.

AFAD koordinasyonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kent merkezi ile Pınarhisar ilçesinin Karıncak köyünde inceleme yaptı.

Ekipler, hasarlara ilişkin tutanak düzenledi.

Evleri zarar gören vatandaşlar da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Karıncak köyünde evi zarar gören Muazzez Temur, gazetecilere dün etkili olan sağanak nedeniyle Şeytan Deresi'nin taştığını söyledi.

Derenin su seviyesinin bir anda yükseldiğini ifade eden Temur, taşkın nedeniyle ev ve aracının zarar gördüğünü, tavuklarının da telef olduğunu kaydetti.