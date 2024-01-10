Lüleburgaz'da apartman çatısında çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gündoğu Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.