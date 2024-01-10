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        Lüleburgaz'da apartman çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:33
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        Lüleburgaz'da apartman çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gündoğu Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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