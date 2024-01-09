Kırklareli'nde kamyon kasasında 60 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolunun 3. kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında kapalı kasa kamyonu durdurdu.

Kamyon kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 60 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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