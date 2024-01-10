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        Demirköy Belediyesi sahipsiz hayvanlara mama bıraktı

        Demirköy Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:32
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        Demirköy Belediyesi sahipsiz hayvanlara mama bıraktı
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        Demirköy Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlıyor.

        Belediye ekipleri, kentin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama bıraktı.

        Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine olumsuz hava koşulları nedeniyle sahipsiz hayvanların yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

        Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını bildiren Gün, hayvanların da yaşam haklarının olduğunu kaydetti.

        Hayvanların beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini belirten Gün, "Bu süreçte de küçük dostlarımızı da unutmuyoruz. Sahipsiz hayvanları besleme noktalarımıza yem takviyesi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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