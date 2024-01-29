Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Kömürköy'de tadilatta olan restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Van'da kahreden yangın! 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Van'da kahreden yangın! 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı
        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Lüleburgaz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu
        Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu
        Kırklareli'nde otomobiline "çakar lamba" taktıran sürücüye 6 bin 439 lira c...
        Kırklareli'nde otomobiline "çakar lamba" taktıran sürücüye 6 bin 439 lira c...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 33 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 33 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde zabıta ve itfaiye personeli denetlendi
        Kırklareli'nde zabıta ve itfaiye personeli denetlendi