Kırklareli'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kömürköy'de tadilatta olan restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.