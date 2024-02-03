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        Lüleburgaz'da hurdaların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde hurdaların toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:35
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        Lüleburgaz'da hurdaların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde hurdaların toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Nergis Sokak'ta A.S'ye ait evin bahçesinde hurdaların biriktirildiği alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

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