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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sanayi esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:20 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:29
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sanayi esnafını ziyaret etti.

        Kesimoğlu esnafın isteklerini dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Esnafın tüm sorunlarını bildiklerini ifade eden Kesimoğlu, belediye olarak bu sorunların üstesinden gelmeye çalıştıklarını belirtti.

        Tüm vatandaşları 31 Mart'ta oy kullanmaya davet eden Kesimoğlu, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Kesimoğlu, 31 Mart'a kadar sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacaklarını kaydetti.

        - Ilık'a ziyaret

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ﻿Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şaylan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kentin gelişimi için çalıştıklarını ifade eden Ilık, Kırklareli'nin yatırımcıların gözdesi haline geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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