Kırklareli'nde "Asrın felaketi" fotoğraf sergisi açıldı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (AKUB) ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen programda, depremlere karşı duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğini söyledi.

Afeti yaşayan birçok bölgede görev yaptığını ifade eden Ekici, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de yaklaşık 2 ay Hatay'da bulunduğunu anlattı.

Depremlerden gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini vurgulayan Ekici, "Allah korusun bir daha böyle afetler ve acılar yaşamayalım. Afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Türkiye bir deprem bölgesinde. Türkiye her zaman küresel ısınma, aşırı yağış gibi olaylara maruz kalabilecek bir coğrafyada. Bunlara hazırlıklı olursak can kurtarma, mal kurtarma açısından da avantajlı hale geliriz." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Ekici ile beraberindekiler sergiyi gezdi.